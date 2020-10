Alejandro Vizzuett Díaz

Los Ángeles, Estados Unidos.- Hasbro y Entertainment One (eOne) están preparando un remake de la serie original de los Power Rangers, el cual tendrá un tratamiento para el cine y para la televisión, reportó The Wrap.

El proyecto iniciará en diciembre su etapa de preproducción, y tendrá al cineasta Jonathan Entwistle, cocreador del programa The End of the F***cking World, como líder de la nueva franquicia.

"Jonathan tiene una visión creativa increíble para esta franquicia icónica y enormemente exitosa y es sin duda el arquitecto adecuado para unirse a nosotros mientras reimaginamos los mundos de la televisión y el cine de esta propiedad. En toda nuestra lista estamos ansiosos por trabajar con los narradores más talentosos mientras enfrentamos las ricas marcas favoritas de los fanáticos de Hasbro y construimos universos de entretenimiento a su alrededor", dijeron Nick Meyer, presidente de cine de eOne, y Michael Lombardo, presidente de televisión global de la empresa.

La serie original, que llevó el título The Mighty Morphin Power Rangers, fue lanzada en los años 90 e inspirada en una saga de programas juveniles japoneses de nombre Super Sentai; siguió a cinco adolescentes con la capacidad de transformarse en superhéroes conocidos como Power Rangers.

El programa tuvo tanto éxito que incluso llegó a la pantalla grande con dos películas, estrenadas en 1995 y 1997, y varias series subsecuentes que, después de ciertas temporadas, tanto su elenco como su historia cambiaron completamente.

En 2017 Lionsgate y Saban Film intentaron hacer un remake de la producción con el filme Power Rangers, la cual se volvió un fracaso en taquilla ya que sólo recaudó 142 millones de dólares tras un presupuesto de 100 millones de dólares, desechando así la esperanza de una segunda entrega.

Hasbro compró la franquicia Power Rangers a Saban Brands en 2018.