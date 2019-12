Power Rangers tendrá un reboot y estará ambientado en los 90s

Agencia

MÉXICO.- Los héroes en zentai más famosos de todos los tiempos, los Power Ranger, volverán a metamorfosearse muy pronto. Paramount está actualmente negociando con Jonathan Entwistle (The End of the F***ing World) un reboot del colorido grupo de héroes, con un guión ambientado en los 90.

En 2017, Lionsgate trató de reiniciar la saga a través de una película que, con un tono más oscuro y adulto, no logró resultados satisfactorios en taquilla para la productora. El filme recaudó 142 millones de dólares frente a los 100 millones que había costado la producción, lo cual desechó cualquier esperanza de una secuela, indicó el portal de noticias Sin Embargo.

La historia, que está firmada por Patrick Burleigh (Peter Rabbit 2), llevará a los protagonistas a los años 90 a través de un viaje en el tiempo. La aventura, que ya se ha comparado con Volver al Futuro, narrará la odisea de los jóvenes héroes por volver al presente.

Debido a la breve trayectoria de Entwistle, que prácticamente se reduce a la adaptación del cómic The End of the F***ing World en forma de serie para Netflix , parece que Paramount podría seguir interesada en dar al singular equipo de héroes un tono más oscuro que el de las series originales, en el que quizá también tenga cabida la comedia negra.