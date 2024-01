Prada revoluciona con su colección Primavera-Verano 2024

Prada decidió darle una cálida bienvenida a un nuevo año y para probarlo lanzó su colección Primavera-Verano 2024, demostrando la frescura de las flores y el acogedor brillo del sol veraniego.

En un comunicado de prensa, la firma italiana explicó que el principal enfoque de esta línea es la atemporalidad y comodidad que brinda una prenda que se adapte a cualquier época del año, así como a diferentes tipos de ocasiones del día a día.

The newest Prada campaign stars the women that walked the Spring/Summer 2024 runway. The fashion show becomes the advertising campaign.

Discover more: https://t.co/YdrMck9RMN#PradaSS24#Prada

Photography Willy Vanderperre

Creative direction Ferdinando Verderi pic.twitter.com/mht18tvM7U