Predicciones Grammy 2024: ellos son los favoritos para ganar

Los premios Grammy 2024 están a la vuelta de la esquina y los expertos en música, cibernautas y medios ya están lanzando sus predicciones, ya que esperan ver a los favoritos del público ganar.

Mujeres exitosas en el mundo de la música, como Taylor Swift, SZA, Victoria Monét, Phoebe Bridgers, Brandy Clark y Olivia Rodrigo, lideran las principales categorías de la 66a entrega anual del codiciado galardón musical, que se transmitirá este próximo domingo 4 de febrero.

Los periodistas de The Associated Press, Maria Sherman y Jonathan Landrum Jr., no se quedaron atrás y analizaron detalladamente la ardua batalla que les espera a los artistas, si es que quieren llevarse un premio a casa.

Categorías de los Grammy 2024

Álbum del año

“World Music Radio”- Jon Batiste.

“The record”- Boygenius.

“Endless Summer Vacation”- Miley Cyrus.

“Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd”- Lana Del Rey.

“The Age Of Pleasure”- Janelle Monáe.

“GUTS”- Olivia Rodrigo.

“Midnights”- Taylor Swift.

“SOS”- SZA.

A pesar de la euforia por Tay Tay, la cantante estadounidense tiene competencia, por parte de SZA y Jon Batiste.

Grabación del año

“Worship”- Jon Batiste.

“Not Strong Enough”- Boygenius.

“Flowers”, Miley Cyrus.

“What Was I Made For?”- Billie Eilish.

“On My Mama”- Victoria Monét.

“Vampire”- Olivia Rodrigo.

“Anti-Hero”- Taylor Swift.

“Kill Bill”- SZA.

Victoria Monét se coloca como la favorita para triunfar en esta categoría, aunque sería impactante para los periodistas de AP, ver que Taylor Swift se lleve el premio.

Canción del año (compositores)

“A& W”- Jack Antonoff, Lana Del Rey y Sam Dew.

“Anti-Hero”- Jack Antonoff y Taylor Swift.

“Butterfly”- Jon Batiste y Dan Wilson.

“Dance The Night”- Caroline Ailin, Dua Lipa, Mark Ronson y Andrew Wyatt.

“Flowers”- Miley Cyrus, Gregory Aldae Hein y Michael Pollack.

“Kill Bill”- Rob Bisel, Carter Lang y Solána Rowe.

“Vampire”- Daniel Nigro y Olivia Rodrigo.

“What Was I Made For?”- Billie Eilish O’Connell y Finneas O’Connell.

El instinto de Sherman y Landrum dice que Billie Eilish y su hermano se llevarán el galardón con su icónica canción, que formó parte del soundtrack de ‘Barbie’.

Mejor artista nuevo

Gracie Abrams.

Fred again.

Ice Spice.

Jelly Roll.

Coco Jones.

Noah Kahan.

Victoria Monét.

The War And Treaty.

Victoria Monét se posiciona como la preferida y más por estar nominada a otras tres categorías.

Mejor interpretación pop solista

“Flowers”- Miley Cyrus.

“Paint The Town Red”- Doja Cat.

“What Was I Made For?”- Billie Eilish.

“Vampire”- Olivia Rodrigo.

“Anti-Hero”- Taylor Swift.

Las potencias pop que se enfrentarán por llevarse el Grammy en esta categoría son Taylor Swift y Olivia Rodrigo, dejando muy por detrás a Doja Cat o Miley Cyrus.

Mejor interpretación de rap

“The Hillbillies”- Baby Keem y Kendrick Lamar.

“Love Letter”- Black Thought.

“Rich Flex”- Drake y 21 Savage.

“SCIENTISTS & ENGINEERS”- Killer Mike, André 3000, Future y Eryn Allen Kane. “Players”- Coi Leray.

‘S&E’ se coloca como la favorita del medio, debido a la combinación de la voz ronca de Future con los finos versos de Mike y André 3000.

Mejor interpretación country solista

“In Your Love”- Tyler Childers.

“Buried”- Brandy Clark.

“Fast Car”- Luke Combs.

“The Last Thing On My Mind”- Dolly Parton.

“White Horse”- Chris Stapleton.

Tanto Sherman como Landrum consideran que sería bueno ver ganar a Dolly Parton en los Grammy 2024, por haberse mantenido en las listas de streaming, aún teniendo nueva competencia con talento.

Mejor interpretación R&B

“Summer Too Hot”- Chris Brown.

“Back To Love”- Robert Glasper con SiR y Alex Isley.

“ICU”- Coco Jones.

“How Does It Make You Feel”- Victoria Monét

“Kill Bill”- SZA.

SZA se posiciona como la líder del R&B, gracias a su ‘himno de venganza’, señala AP.

Mejor álbum de música mexicana (incluyendo tejana)

“Bordado a mano”- Ana Bárbara.

“La Sánchez”-, Lila Downs.

“Motherflower”- Flor De Toloache.

“Amor como en las películas de antes”- Lupita Infante.

“GÉNESIS”- Peso Pluma.

Los periodistas de AP consideran que Doble P podría llevarse el galardón en esta categoría, ya que consideran que este género es conocido gracias a él.

Sin embargo, su victoria no será fácil, al competir contra grandes mujeres, como Lupita Infante, nieta del actor y cantante Pedro Infante.

Con información de AP