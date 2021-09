Premios Ariel: "Sin señas particulares" se lleva 9 galardones

Tras un cambio de formato debido a la pandemia, los Premios Ariel 2021 regresaron por segundo año consecutivo en modo virtual. Los premios a lo mejor del cine mexicano fueron anunciados la noche de es sábado, la cinta "Sin señas particulares" de Fernanda Valadez, un drama sobre una madre que busca a un hijo desaparecido en la frontera norte de México, se llevó nueve galardones.

En cuanto al Ariel de Oro a la trayectoria, fue otorgado a la actriz Ofelia Medina y al sonidista y productor Fernando Cámara.

¿De qué trata "Sin señas particulares"?

Durante el presente siglo se estima oficialmente que en México más de 50 mil personas han desaparecido, jamás han regresado a sus hogares. Padres y madres buscan muchas veces con resultados poco alentadores.

Organizaciones civiles han denunciado la poca actividad de autoridades para reconocer cadáveres, enviándolos a fosas comunes y cada vez hay más reportes de levantamientos de jóvenes por parte del narco.

"No existe una palabra que defina a la orfandad que sienten los padres por sus hijos", reflexiona la actriz Mercedes Hernández.

Ella, en "Sin señas particulares", interpreta a una mujer que busca a su “pequeño” y se encuentra a un joven deportado (David Illescas), que desea encontrarse con su madre, a quien no ha visto en años, en medio de un clima de violencia.

"El personaje no tiene dinero, no tiene esposo, no tiene nada, sólo a su hijo al que quiere encontrar, aunque todos le digan que no lo logrará", añade Mercedes.

Ganadora de una cuarentena de premios, entre ellos el del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, es la ópera prima de Fernanda Valadez, quien con Astrid Rondero escribió el guión.

Lista de ganadores Premios Ariel 2021

— Mejor película: "Sin señas particulares"

— Dirección: Fernanda Valadez, "Sin señas particulares"

— Actor: Alfonso Herrera, "El baile de los 41"

— Actriz: Mercedes Hernández, "Sin señas particulares"

— Coactuación masculina: David Illescas, "Sin señas particulares"

— Coactuación femenina: Cici Lau, "Los lobos"

— Revelación actoral: Indira Andrewin, "Selva trágica"

— Guion original: Fernanda Valadez, Astrid Rondero, "Sin señas particulares"

— Guion adaptado: Anton Goenechea, "Perdida"

— Fotografía: Claudia Becerril Bulos, "Sin señas particulares"

— Edición: Fernanda Valadez, Astrid Rondero, Susan Korda, "Sin señas particulares"

— Sonido: José Miguel Enríquez Rivaud (diseño sonoro), Federico González Jordan (sonido directo), Jaime Baksht, Michelle Couttolenc (mezcla de sonido), "Selva trágica"

— Música original: Kenji Kishi Leopo, "Los lobos"

— Diseño de arte: Daniela Schneider, "El baile de los 41"

— Vestuario: Kika Lopes, "El baile de los 41"

— Maquillaje: Alfredo "Tigre" Mora, "El baile de los 41"

— Efectos visuales: Darío Basile, Curro Muñoz, Lara Gómez del Pulgar, Mario Lucero Recio, Carlos Claramunt Terol, Jaime Rafael Fuerte, Pablo Lamosa Barros, Ricardo G. Elipe, Antonio Ramos Ramos, "Sin señas particulares"

— Efectos especiales: Ricardo Arvizu, "Nuevo orden"

— Ópera prima: "Sin señas particulares", Fernanda Valadez

— Largometraje documental: "Las tres muertes de Marisela Escobedo", Carlos Pérez Osorio

— Largometraje de animación: "Un disfraz para Nicolás", Eduardo Rivero

— Cortometraje documental: "Están en algún sitio", Pablo Tamez Sierra

— Cortometraje de ficción (empate): "Asoleadas", Nadia Ayala Tabachnik y "Bisho", Pablo Giles

— Cortometraje de animación: "La casa de la memoria", Sofía Rosales Arreola

— Película iberoamericana: "El agente topo" (Chile), Maite Alberd

— Ariel de Oro: Ofelia Medina actriz, Fernando Cámara sonidista

También te puede interesar:

Película de Fernanda Valadez llega como favorita a los premios Ariel

“ Sin señas particulares” llega a México este jueves

Mexicano llega a Festival de Cine de Toronto con documental “Comala”