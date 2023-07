Premios Emmy en riesgo de ser cancelados por huelga de Hollywood

La situación de la huelga de Hollywood, está poniendo en riesgo una de las premiaciones más esperadas por la sociedad cinéfila: los premios Emmy.

A través de una persona que está familiarizada con la producción de los premios, dio a conocer de manera ‘secreta’ y probablemente ilegal, que al parecer la edición número 75 no se llevará a cabo el 18 de agosto.

La fecha de transmisión cambiaría debido a que el Sindicato de Actores de la Pantalla-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA), prohíbe a los actores asistir a los diversos galardones.

Por lo que los Emmy se quedarían sin sus respectivos dueños. Por parte del SAG-AFTRA, se encuentran 65 mil actores en huelga, mientras que el Sindicato de Guionistas tiene a 11 mil 500 personas, protestando día y noche por mejores salarios.

Nominados al Emmy

La cadena de streaming, HBO se posiciona como la más nominada, compitiendo por unos 82 premios, gracias a sus series más destacadas: ‘The Last of Us’ con 24 nominaciones, ‘The White Lotus’ -23-, ‘Succession’ -27- y ‘House of the Dragon’ con 8 nominaciones.

Los actores se postulan presentando lo que ellos consideran, un episodio donde muestran su trabajo más fenomenal y excepcional, donde dieron lo mejor de sí mismos.

Serie dramática

Por parte de The Last of Us, se postuló el actor chileno Pedro Pascal -Joel Miller-, gracias a su interpretación en el episodio titulado ‘Kin’.

PEDRO PASCAL presentó el episodio "Kin" (S01E06) en su candidatura a los Emmy 2023.



Postula como Mejor Actor - Serie Drama por su trabajo como Joel Miller en THE LAST OF US.



Era evidente que tenía que competir con TREMENDO MONÓLOGO.#TheLastOfUs#Emmyspic.twitter.com/t1iKJ9Bdkj — Carla ❁ (@shannonlada) July 28, 2023

Mientras que Kieran Caulkin se postula como mejor actor, por su papel de Roman Roy, en Succession, usando el capítulo ‘Church and State’ como su as bajo la manga.

KIERAN CULKIN presentó el episodio "Church and State" (S04E09) en su candidatura a los Emmy 2023.



Postula como Mejor Actor - Serie Drama por su trabajo como Roman Roy en SUCCESSION.



Sabia decisión del buen Rom 🖤 #Succession#Emmyspic.twitter.com/hrXjCbp39x — Carla ❁ (@shannonlada) July 27, 2023

Sarah Cook -Shiv Roy- también de Succession se postula como mejor actriz en una serie dramática, con el episodio ‘Tailgate Party’.

SARAH SNOOK presentó el episodio "Tailgate Party" (S04E07) en su candidatura a los Emmy 2023.



Postula como Mejor Actriz - Serie Drama por su trabajo como Shiv Roy en SUCCESSION.



Vaya clase de actuación al lado de Matthew Macfadyen.#Succession#Emmyspic.twitter.com/FPQK0oze74 — Carla ❁ (@shannonlada) July 25, 2023

(Con información de Associated Press y Twitter)