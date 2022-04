¡Confirmado! Premios Emmy revelan fecha para su edición 2022

La 74ª entrega anual de los premios Emmy será el 12 de septiembre y se transmitirá en vivo a través de NBC. Las nominaciones para los galardones a lo mejor de la televisión se anunciarán el 12 de julio, confirmó el miércoles la cadena y la academia de la televisión.

El conductor, los productores y otros detalles de la ceremonia se anunciarán más adelante.

Debido al programa deportivo “NBC Sunday Night Football”, los Emmy se llevarán a cabo un lunes, no el domingo habitual.

Attention TV lovers! 🚨 Mark your calendars, the 74th #Emmy Awards are Monday, Sept. 12 at 8 PM ET/ 5 PM PT on @NBC.



Who are you hoping to see? 👀 #Emmys #Emmys2022 pic.twitter.com/t8kqEk3xqL