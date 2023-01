Premios Óscar 2023: Conoce la lista completa de las nominaciones

La ceremonia de La Academia está a la vuelta de la esquina, es por eso que aquí te dejamos la lista de todos los nominados a los premios Óscar, en su 95.ª edición. Conócelos.

Los premios se llevarán a cabo este 12 de marzo de 2023, en punto de las 7:00 noche.

MEJOR PELÍCULA

- Sin Novedad en el Frente

- Avatar: El Camino del Agua

- Los Espíritus de la Isla

- Elvis

- Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo

- Los Fabelman

- Tár

- Top Gun: Maverick

- El Triángulo de la Tristeza

- Ellas Hablan

MEJOR DIRECTOR

- Los Espíritus de la Isla - Martin McDonagh

- Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo - Daniel Kwan y Daniel Scheinert

- Los Fabelman - Steven Spielberg

- Tár - Todd Field

- El Triángulo de la Tristeza - Ruben Östlund

MEJOR ACTRIZ

- Cate Blanchett - Tár

- Ana de Armas - Blonde

- Andrea Riseborough - To Leslie

- Michelle Williams - Los Fabelman

- Michelle Yeoh - Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo

MEJOR ACTOR

- Austin Butler - Elvis

- Colin Farrell - Los Espíritus de la Isla

- Brendan Fraser - La Ballena

- Paul Mescal - Aftersun

- Bill Nighy - Living

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

- Angela Basset - Pantera Negra: Wakanda por Siempre

- Hong Chau - La Ballena

- Kerry Condon - Los Espíritus de la Isla

- Jamie Lee Curtis - Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo

- Stephanie Hsu - Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo

MEJOR ACTOR DE REPARTO

- Brendan Gleeson - Los Espíritus de la Isla

- Brian Tyree Henry - Causeway

- Judd Hirsch - Los Fabelman

- Barry Keoghan - Los Espíritus de la Isla

- Ke Huy Quan - Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

- Babylon

- Pantera Negra: Wakanda por Siempre

- Elvis

- Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo

- El Viaje a París de la Señora Harris

MEJOR BANDA SONORA

- Sin Novedad en el Frente

- Babylon

- Los Espíritus de la Isla

- Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo

- Los Fabelman

MEJOR EDICIÓN DE SONIDO

- Sin Novedad en el Frente

- Avatar: El Camino del Agua

- The Batman

- Elvis

- Top Gun: Maverick

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

- Sin Novedad en el Frente

- Glass Onion: Un Misterio de Knives Out

- Living

- Top Gun: Maverick

- Ellas Hablan

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

- Los Espíritus de la Isla

- Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo

- Los Fabelman

- Tár

- El Triángulo de la Tristeza

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

- Pinocho - Guillermo del Toro

- Marcel the Shell with Shoes On - Dean Fleischer Camp

- El Gato con Botas: El Último Deseo - Joel Crawford

- El Monstruo Marino - Chris Williams

- Red - Domee Shi

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

- Applause - Tell it Like a Woman

- Hold my Hand - Top Gun: Maverick

- Lift me Up - Pantera Negra: Wakanda por Siempre

- Naatu Naatu - RRR

- This is a Life - Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo

MEJOR CORTOMETRAJE ANIMADO

- El Niño, el Topo, el Zorro y el Caballo - Peter Baynton y Charlie Mackesy

- The Flying Sailor - Amanda Forbis y Wendy Tilby

- Ice Merchants - João Gonzalez

- My Year of Dicks - Sara Gunnarsdóttir

- An Ostrich Told Me the World is Fake and I Think I Believe It - Lachlan Pendragon

MEJOR CORTOMETRAJE LIVE ACTION

- An Irish Goodbye - Tom Berkeley y Ross White

- Ivalu - Anders Walter

- Le Pupille - Alice Rohrwacher y Alfonso Cuarón

- Night Ride - Eirik Tveiten y Gaute Lid Larssen

- The Red Suitcase- Cyrus Neshvad

MEJOR FOTOGRAFÍA

- Sin Novedad en el Frente

- Bardo, Falsa Crónica de unas Cuantas Verdades

- Elvis

- El Imperio de la Luz

- Tár

MEJOR DOCUMENTAL

- All That Breathes - Shaunak Sen

- La Belleza y el Dolor- Laura Poitras

- Fire of Love - Sara Dosa

- A House Made of Splinters - Simon Lereng Wilmont

- Navalny - Daniel Roher

MEJOR DOCUMENTAL CORTO

- The Elephant Whisperers - Kartiki Gonsalves

- Haulout - Maxim Arbugaev y Evgenia Arbugaeva

- How do you Measure a Year? - Jay Rosenblatt

- El Efecto Martha Mitchell - Anne Alvergue

- Stranger at the Gate - Joshua Seftel

MEJOR MONTAJE

- Los Espíritus de la Isla

- Elvis

- Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo

- Tár

- Top Gun: Maverick

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

- Sin Novedad en el Frente - Alemania

- Argentina, 1985 - Argentina

- Close - Bélgica

- EO - Polonia

- The Quiet Girl - Irlanda

MEJOR MAQUILLAJE Y PEINADO

- Sin Novedad en el Frente

- Batman

- Pantera Negra: Wakanda por Siempre

- Elvis

- La Ballena

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

- Sin Novedad en el Frente

- Avatar: El Camino del Agua

- Babylon

- Elvis

- Los Fabelman

MEJORES EFECTOS VISUALES

- Sin Novedad en el Frente

- Avatar: El Camino del Agua

- The Batman

- Pantera Negra: Wakanda por Siempre

- Top Gun: Maverick

Con información de Reforma.