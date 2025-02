Premios Oscar 2025: se unen más estrellas como presentadores

La Academia reveló nuevos presentadores para los Premios Oscar 2025, ampliando un cartel repleto de estrellas de Hollywood.

Halle Berry, Penélope Cruz, Elle Fanning, Whoopi Goldberg, Scarlett Johansson, John Lithgow, Amy Poehler, June Squibb y Bowen Yang, han sido confirmados para participar en la gala.

Ellos se unirán a los ganadores del Oscar del año pasado: Emma Stone, Cillian Murphy, Da’Vine Joy Randolph y Robert Downey Jr., quienes fueron anunciados previamente.

Estos cuatro actores se alzaron con la estatuilla en 2024 por destacadas interpretaciones. Emma Stone ganó su segundo Oscar como Mejor Actriz por su papel en ‘Poor Things’, dirigida por Yorgos Lanthimos, mientras que Cillian Murphy se llevó el galardón a Mejor Actor por su interpretación de J. Robert Oppenheimer en la película homónima de Christopher Nolan.

Por su parte, Da’Vine Joy Randolph obtuvo el premio a Mejor Actriz de Reparto por ‘The Holdovers’, de Alexander Payne, y Robert Downey Jr. fue reconocido como Mejor Actor de Reparto por su papel de Lewis Strauss en ‘Oppenheimer’.

