Premios Oscar ponen los ojos en Yalitza Aparicio

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuando Yalitza Aparicio recibió la llamada que confirmó su participación en Roma, la hoy considerada “Mejor Actriz del 2018” por la revista TIME pensó que se trataba de un asunto de tráfico de personas: “Eso de los castings no existe en Oaxaca, tampoco estudié actuación”, por lo que pidió ir acompañada por su mamá a la reunión con el ganador del Oscar, Alfonso Cuarón, y confirmar que sí se trataba de una película.

Desde ese momento la vida de Yalitza cambió, ahora es una de las nominadas en la categoría de Mejor Actriz para la próxima entrega de los Gotham Awards en Nueva York, posó en una sesión fotográfica para la revista Vanity Fair y su nombre suena con grandes probabilidades de obtener el Oscar por su trabajo al dar vida a Cleo para la cinta con la que Cuarón revive su infancia en los años setenta, publicó Milenio.

“La verdad me da mucho miedo (el Oscar), no esperaba nada de esto, siento que es algo muy grande y de mucha responsabilidad, pero me hace feliz porque muchas personas están emocionadas por el simple hecho de que estoy hasta acá y que me digan que se sienten identificados e inspirados para salir adelante y lograr lo que sueñan, eso es lo que me motiva para estar aquí”, comentó Yalitza, vía telefónica desde Los Ángeles.

“Lo que más me impresiona de todo lo que he vivido es la respuesta del público, eso era algo que nunca imaginé, cuando supe que la película era en blanco negro pensé que a muchas personas no les iba a llamar la atención, pero cuando vi el resultado y vi la reacción de las personas supe que había sido una buena decisión de Alfonso haber hecho esta película así”, agregó.

Todo regresa a la raíz; así como Cuarón revivió sus memorias para dar forma a esta historia en la que explora problemáticas sociales (racismo velado en México, la represión estudiantil de 1971 y su relación con su nana Libo), también la oaxaqueña volvió a la raíz para recordar que, en algún momento, acompañó a su mamá a trabajar en algunas casas como empleada doméstica.