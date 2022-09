Conoce las tres mejores películas de Ben Affleck

Ben Affleck es uno de los actores, productores y directores más talentosos y exitosos de Hollywood. El actor ha logrado granar diversos premios a lo largo de su carrera los cuales le han permitido consagrarse en la industria del entretenimiento. Es por esa razón que hoy te recomendaremos las 3 mejores películas de su carrera para que puedas maratonear cuando prefieras.

Mejores películas de Ben Affleck

1. Gone Girl

En el 2014, Ben Affleck protagonizó junto a Rosamund Pike, Tyler Perry, Neil Patrick Harris, Carrie Coon y Emily Ratajkowski "Gone Girl", una película que estuvo dirigida por David Fincher.

La misma está basada en un libro escrito por Gillian Flynn, el cual habla sobre un hombre que reporta que su esposa desapareció en su quinto aniversario de bodas, pero la imagen pública de la relación feliz empieza a desmoronarse por la presión de la policía y de los medios de comunicación.

2. Pearl Harbor

En el 2001, Ben Affleck protagonizó "Pearl Harbor" junto a Joseph Hartnett, Kate Beckinsale, Jennifer Garner (su exmujer) y Alec Baldwin.

La cinta se centra en Rafe y Danny, dos pilotos que sobrevivieron al bombardeo de Peal Harbor. Ambos pilotos fueron amigos durante su infancia, pero luego se verán enfrentados por el amor de una mujer.

3. El último duelo

El año pasado Affleck estrenó "The Last Duel", una cinta donde comparte pantalla con Jodie Comer, Adam Driver y Matt Damon. La película está diridiga por Ridley Scott. Affleck no sólo protagonizó esta cinta sino que también fue el encargado de escribir el guión junto a Damon y Nicole Holofcener.

Recordemos que cuando "The Last Duel" se estrenó, Ben Affleck acudió a la alfombra roja junto con Jennifer López. Dicha aparición terminó por confirmar los rumores que se habían generado sobre su posible vuelva y reconciliación.

(Con información de El Universal)