Preparan cinta sobre la vida de Ozzy Osbourne

México.- Jack Osbourne, el hijo de Ozzy y Sharon Osbourne, dio a conocer durante un podcast que se está trabajando en una nueva película biográfica sobre sus padres.

En una nueva entrevista con el podcast de Jamey Jasta (a través de Loudwire), el hijo de la pareja dejó en claro que ya hay planes en marcha para una película que cuenta la historia de la pareja.

Según él: “Definitivamente, están sucediendo algunas cosas en este momento para hacer que (la película) se haga realidad. Creo que en los próximos meses, es probable que veas surgir algo al respecto. Pero aún no hemos podido decidir [un estudio]. Entonces, esperemos.

Jack terminó sin responder cuando se le preguntó quién le gustaría que interpretará su papel, ya que cree que el período de la película lo retrataría como un niño y que "se tratará más de que mi mamá y mi papá encuentren su camino en el mundo, yo estaría en segundo plano".

Las declaraciones de la personalidad de televisión, de 34 años, se suman a lo antes dicho por Sharon para la revista Variety cuando expresó cómo le gustaría que su historia se cuente: "No quiero hacer otro sexo, drogas y rock and roll o una película sobre un músico. Eso no es lo que estoy haciendo. No ha habido una historia sobre una mujer manager que lucha todos los días y tiene éxito”.