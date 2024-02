Preparan espacio pacífico y divertido para los Premios BAFTA 2024

Los Premios BAFTA 2024 se preparan para recibir a los nominados el 18 de febrero en una ceremonia pacífica y divertida, con grandes sorpresas preparadas por el antiguo Doctor Who, David Tennant, quien será el presentador de la noche.

Habrá mucho glamour en la alfombra roja gracias a los asistentes confirmados, incluidos Margot Robbie, Robert Downey Jr., Idris Elba, David Beckham y Cate Blanchett, entre otros.

La cantante Sophie Ellis-Bextor interpretará su canción ‘Murder on the dancefloor’, la cual se volvió un éxito al formar parte de la banda sonora del filme Saltburn, protagonizado por Barry Keoghan y Jacob Elordi.

Es poco probable que Kate Middleton, princesa de Gales, esté presente en la premiación de este año debido a que se sigue recuperando de su cirugía abdominal, mientras que la asistencia de su esposo, el príncipe Guillermo, todavía está por confirmar.

BAFTA Awards Producers Tease Show Surprises and Whether Barry Keoghan Will Cameo During Sophie Ellis-Bextor's Set https://t.co/cz2m2iakjQ