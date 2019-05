Preparan los Obama show en Netflix

Angela Elizabeth Méndez Carrillo

Agencia Reforma

México.- Barack y Michelle Obama están cocinando algo muy especial.

La ex pareja presidencial de Estados Unidos, a través de su compañía productora Higher Ground, acordó una serie de colaboraciones con Netflix, entre ellas un show gastronómico, informó Eater.

También te puede interesar: Hija de Obama luce espectacular figura en bikini

La serie, que tendrá episodios de media hora, se llamará Listen to Your Vegetables & Eat Your Parents.

"La producción llevará a los niños y a sus familias en una aventura a través del mundo para contarnos la historia de nuestra comida", se informó en un comunicado.

Komer creará la serie de Los Obama en Netflix

Jeremy Komer, quien estuvo detrás de Drunk History, será cocreador del show. La actriz y productora Erika Thormahlen también participará en la producción.

Netflix no ha especificado si la serie será animada o no, ni ha revelado la fecha de estreno.

Los Obama han promovido la alimentación sana. Cuando Michelle era Primera Dama, lanzó una campaña llamada Let's Move para invitar a las familias estadounidenses a comer más sanamente y hacer ejercicio.

Desde la oficina presidencial Barack también apoyó la alimentación saludable de los niños.