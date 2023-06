Preparan una nueva cinta precuela de “Los Picapiedra”

Los Picapiedra se mantienen como una de las caricaturas más emblemáticas de Hanna-Barbera, es por ello que Warner Bros Animation está preparando una nueva película precuela, de acuerdo con Deadline, el guion del proyecto estará a cargo de los directores Aaron Horvath and Michael Jelenic que estuvieron al frente de la exitosa “The Super Mario Bros. Movie”.

Será un filme animado que explore a profundidad los orígenes de la icónica familia de cavernícolas, llevará por nombre “Meet The Flintstones" que podría traducirse como “Conociendo a los Picapiedra” aunque habría que esperar para conocer que titulo llevará en español, lo cierto es que genera expectativas por parte de los fanáticos que esperaban el regreso de la franquicia.

Se espera que podamos observar a unos jóvenes Pedro Picapiedra y Pablo Mármol, posiblemente antes de conocer a quienes se convertirían en sus esposas Vilma Traca y Betty Llergo, aunque lógicamente por ser una precuela no veremos a Pebbles o Bam Bam, si podría aparecer el icónico Dino.

La caricatura original de Los Picapiedra duro seis temporadas emitida originalmente de 1960 a 1996 es considerada como una de las series animadas más exitosas de la historia de la televisión, también han lanzado varios filmes animados y dos películas live action .

Meet The Flintstones por el momento no tiene un reparto de voces tentativo ni una fecha de lanzamiento programada, al ser un proyecto en sus primeras etapas de desarrollo, por lo que habrá que esperar por nuevos anuncios.

A new animated Flintstones film is in the works at WB titled ‘MEET THE FLINTSTONES’ (Source: Deadline) pic.twitter.com/aFTTSR8aos

An animated ‘Flintstones’ origin movie ‘MEET THE FLINTSTONES’ is in the works at WB Animation.



Aaron Horvath and Michael Jelenic (‘The Super Mario Bros Movie’) will write the script.



(Source: Deadline) pic.twitter.com/heMNowJmZF