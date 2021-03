Presenta Marvel a Aaron Fisher, el nuevo "Capitán América gay"

ESTADOS UNIDOS.- Marvel Comics transformó la identidad de Capitán América, para su serie de historieta titulada "The United State of Capitan America", en la que el superhéroe tendrá la identidad de un chico homosexual de nombre Aaron Fisher.

Escrito por Christopher Cantwell y dibujado por Dale Eaglesham, The United States of Captain América, relata el robo del emblemático escudo y Steve Rogers se reúne con Sam Wilson, Bucky Barnes y John Walker, otros personajes que han asumido la identidad de Capitán América en algún momento, para recorrer el país tratando de encontrarlo.

Marvel Comics ha publicado nuevos detalles sobre el #1 co-escrito por Cantwell y John Trujillo de la colección, incluyendo la descripción de Fisher, "un adolescente intrépido" que decidió dar un paso al frente para proteger a sus compañeros menos favorecidos, incluyendo fugitivos y jóvenes que no tienen casa

Trujillo además explicó que el primer nuevo Capitán América tiene una fuerte inspiración en los auténticos héroes de la comunidad queer, incluidos activistas, líderes y gente común que lucha por una vida mejor, añadiendo que Fisher "representa a los oprimidos y olvidados".

Junto a la descripción del personaje, Marvel también reveló la portada alternativa del primer número, así como una imagen de Fisher tanto con traje como sin él. Además de tener la máscara del Capitán América, y una bandana de Estados Unidos tatuada en el brazo, el joven lleva piercings y la cabeza rapada.

Meet Aaron Fischer, the Captain America of the Railways



A new queer shield bearer in THE UNITED STATES OF CAPTAIN AMERICA designed by @obazaldua pic.twitter.com/6CANt1yhme