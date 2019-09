Presentan avances de 'El Señor de los Cielos' ¿sin Rafael Amaya?

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El regreso de la serie ‘El Señor de los Cielos’ se encuentra muy próxima pero la principal interrogante alrededor de la producción es la de saber si Rafael Amaya volverá como personaje principal o definitivamente tendremos que despedirnos de su emblemático personaje.

De acuerdo a Infobae, en la cuenta de Instagram oficial de la serie se publicó un breve clip en el que se escribió la frase "La espera termina. Pronto #ESDLC7" con la imagen de un hombre armado de fondo. Y aunque no se dio a conocer la fecha exacta del regreso, la imagen fue suficiente para que se desataran las especulaciones.

Algunos usuarios de la red consideraron que se trataba de una imagen de Amaya, pero otros más señalaron que no era ese actor; en lo que coincidieron la mayoría de los comentarios fue en la necesidad de que regresa a escena Aurelio Casillas e incluso dieron por hecho la versión de que Rafael no ha llegado a un acuerdo económico con Telemundo y pidieron a la cadena que le pague lo que él pide.

En la sexta temporada de la serie el personaje de Amaya, con el que alcanzó la fama, fue puesto en coma y entró al elenco el actor Matías Novoa.

Varias fueron las versiones acerca de la ausencia de Amaya en la serie sobre narcotráfico. Una indicaba, precisamente, que por falta de un arreglo económico se decidió que el actor saliera de la serie, pero otras historias señalaban que los problemas de salud de Rafael habrían provocado su salida.

Entre todas las versiones desatadas, lo cierto es que Amaya ha tenido un bajo perfil público desde hace más de un año. Su última publicación en Instagram fue en julio de 2018 y el pasado diciembre apareció en una fotografía junto al actor Gabriel Coronel.

Meses después se dieron a conocer imágenes de Amaya tomadas en su festejo de cumpleaños, realizado el pasado marzo y más adelante se le vio animado en unos videos.

"Estos compas se aventaron un corrido que se llama 'El Señor de los Cielos' y estoy muy emocionado y muy halagado, así que no escuchen otra rola que no sea de ellos y si no, ya saben lo que les pasa. Arre con la que barre", dijo Amaya, quien estaba acompañado por el grupo Los Rojos, pero trascendió que no eran imágenes recientes.

A finales de mayo arrancaron en México las grabaciones de la séptima temporada del programa y aunque Telemundo aseguró que Rafa estaría incluido, nunca apareció en las imágenes que sí compartieron otros miembros del elenco como Matías Novoa, Alejandro López e Isabella Castillo.

También la actriz Ninel Conde publicó hace algunas semanas fotografías de las grabaciones de la serie, pero en ninguna de ellas apareció Amaya.

El actor no ha ofrecido entrevistas ni ha sido visto en eventos públicos, por lo que su presencia en la serie sigue siendo un misterio.

Por el momento parece que su personaje no está contemplado en la siguiente temporada, aunque no sería de extrañar que verlo en pantalla sea una de las muchas sorpresas que nos tenga preparada la producción.