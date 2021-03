Presentan nuevas imágenes de "Space Jam" con LeBron James

Ciudad de México.- Se presentaron nuevas imágenes de LeBron James en la secuela de Space Jam, junto a los personajes más conocidos de los Looney Tunes.

La estrella de los Lakers de Los Ángeles apareció en la portada de la revista "Entertainment Weekly" para promocionar la película que se estrenará en verano de este año en HBO Max y salas de cine.

Game on! In @SpaceJamMovie, @KingJames leads the charge as the Looney Tunes’ superteam reunites for the craziest basketball game anyone has ever witnessed. See the FIRST LOOK: https://t.co/jurZXtwxBV Story by @derekjlawrence pic.twitter.com/q2ztmQorQd