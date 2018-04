¡Por fin! Fans de 'The Purge' sabrán dónde comenzó todo… (Video)

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Después de 4 exitosas cintas de “The Purge”, finalmente la franquicia nos entrega la cinta que va a explicar el nacimiento de la noche sin reglas en Estados Unidos.

Esta precuela lleva por nombre “The First Purge” y por el trailer nos podemos dar cuenta que será distinta a los films pasados, informó Vanguardia MX.

¿A qué nos referimos con el inicio de o la primer "Purge"?

Se ve mucho más como una cinta de acción y un poco de suspenso, al terror sombrío y sangriento al que estamos acostumbrados. No estamos diciendo que este mal, igual es un giro refrescante a la historia, informó el portal Vanguardia MX.

En la compañía Blumhouse están decididos a seguir potenciando sus marcas ya conocidas, pues la baja inversión que representan sus producciones, hasta ahora ha rendido grandes ganancias económicas. Su modelo de bajo presupuesto funciona y en ese apartado una de sus franquicias claves es la saga de The Purge.

