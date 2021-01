Prime Video realizará serie del club Chivas y otras películas en México

Ciudad de México .-En un evento de prensa realizado de manera digital llamado Prime Video Presents México, La compañía Amazon anunció que preparará hasta 15 series, 5 películas originales y locales anualmente, dentro de los siguientes 3 a 5 años en el País.

Preparan serie documental del Chivas

Entre los próximos proyectos, se han confirmado una serie documental totalmente nueva sobre el club de futbol Chivas de Guadalajara, además una nueva temporada de la serie Pan y Circo, conducida por el actor Diego Luna, así como dos nuevas temporadas de LOL: Last One Laughing, el concurso en el que comediantes reconocidos se enfrentan, mientras Eugenio Derbez juzga si se rieron o no para eliminarlos de la competencia.

Prime Video dona 2.65 millones contra el Covid-19

Además, para impulsar la recuperación de la industria, Prime Video anunció que destinará 2.65 millones de dólares a fondos de Covid-19, enfocados en la recuperación de la comunidad productora de TV, cine y teatro en México y otros países latinoamericanos en los que la compañía produce contenido original.

"México tiene una de las comunidades creativas más abundantes en el mundo, impulsada por talentosos escritores, directores, productores y actores locales a lo largo del País", dijo en un comunicado Jen Salke, quien encabeza Amazon Studios.

Sobre cómo ha impactado la pandemia de Covid-19 en el desarrollo de las producciones, Prime Video afirma que los equipos han adoptado medidas, como la sana distancia y la realización de pruebas constantemente para prevenir contagios.

Aproximadamente, 150 millones de usuarios están registrados en más de 200 países el mundo, de acuerdo con Prime Video.

El servicio de streaming está disponible en México al incluirse en la membresía Prime de Amazon, que tiene un costo de 900 pesos anuales y que además del servicio de streaming, también cuenta con envíos gratuitos en la tienda en línea de la compañía.

