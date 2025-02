Primer vistazo de ‘Shrek 5’ desata críticas en redes sociales

Los primeros vistazos de las películas permiten a los encargados de su producción anticipar si su proyecto tendrá éxito o no cuando se estrene en cines.

En vez de aplaudir el regreso del ogro más carismático de la pantalla grande, las redes sociales se llenaron de indignación por el aspecto que tendrán los personajes de Muy, Muy Lejano en ‘Shrek 5’.

Este jueves, se reveló el nuevo ‘look’ de Shrek (Mike Myers), Fiona (Cameron Diaz), Burro (Eddie Murphy) y Felicia (Zendaya), la hija adolescente de los icónicos ogros.

Hace meses, cuando apenas se dio a conocer que una quinta entrega llegaría los cines el 23 de diciembre de 2026, gracias a Universal y DreamWorks Animation, los fans de la franquicia se emocionaron, ya que se trata de un cuento de hadas bastante peculiar e icónico.

Para desgracia no de unos cuantos, sino de miles de personas, el avance les dejó un nudo en la garganta del que necesitan deshacerse de inmediato.

