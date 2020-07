COVID-19 alcanza a Prince Royce; el cantante dio positivo desde hace varios días

El cantante Prince Royce informó en redes sociales que dio positivo al coronavirus hace un par de semanas, pero que su salud va en avance.



"Les comparto esto hoy para pedirles de corazón que por favor no bajemos la guardia: este virus es real y podemos estar contagiando a los demás sin siquiera saber que lo tenemos. Yo no pensaba que lo tenía pues no me sentía tan mal y si no me hago la prueba, tal vez estaría propagando el virus, sin saberlo".

En la grabación, el artista pidió a sus seguidores mantenerse bajo resguardo en sus hogares si no tienen alguna razón para salir, para que así estén a salvo al igual que sus familias, e hizo hincapié en sus fans de Estados Unidos porque este sábado se festeja el Día de la Independencia de ese país.



"Sé que el 4 de julio se aproxima. Sé que hemos estado encerrados, queremos salir, pensamos que no va a pasarnos a nosotros, pero es real. Sólo quiero tratar de exhortar a mi comunidad y a los jóvenes a que se cuiden y tengan consciencia hacia los demás", comentó.





"Hay mucha gente saliendo y sólo quisiera pedirles que si no tienen que salir, no salgan. Protejamos a nuestras familias, protejamos a nuestros padres y pensemos en los otros".

"Fui diagnosticado con el COVID-19 y estoy en el día número 12 desde que comenzaron los síntomas. Mi caso ha sido leve y me estoy sintiendo bien. Les comparto esto hoy para pedirles de corazón que por favor no bajemos la guardia - este virus es real y podemos estar contagiando a los demás sin siquiera saber que lo tenemos. Yo no pensaba que lo tenía pues no me sentía tan mal y si no me hago la prueba tal vez estaría propagando el virus, sin saberlo. Este fin de semana festivo por favor mantengan la distancia social, usen sus máscaras, si no tienen que trabajar o reunirse, no lo hagan. Para los jóvenes esto más que por cuidarnos, es para cuidar a los demás, a las personas mayores o con sistemas inmunológicos comprometidos. Por favor tomemos esto en serio, con responsabilidad y con compasión. Cuidémonos". compartío Prince Royce.