El príncipe Felipe entrega cargo de coronel en jefe de los Rifles después de 67 años

Londres.- El príncipe Felipe de Gran Bretaña hizo una rara aparición pública al asistir a una ceremonia militar en el Castillo de Windsor para transferirle un antiguo rol ceremonial a su nuera Camila, después de 67 años de sociedad con el regimiento de infantería.

Felipe, de 99 años, esposo de la reina Isabel II, ha sido coronel en jefe de los Fusileros desde 2007 y ha desempeñado el mismo papel para regimientos anteriores que han conformado la unidad de infantería desde la década de 1950.

🎥The Duke of Edinburgh was wished, “fair winds and following seas” (an old Naval term) as he was thanked for his 67 years of service to @rifles_regiment today. pic.twitter.com/1l6D9gAb3F

El miércoles, Camila, esposa del príncipe Carlos, fue recibida como la nueva coronela en jefe del regimiento en una ceremonia separada.

Un alegre Felipe, vestido de traje y corbata, y por momentos sonriente, conversó con los soldados antes de la ceremonia.

The Duke was thanked for his 67 years of service and support to the Regiment, before the Buglers sounded the ‘No More Parades’ call, marking HRH’s final ceremony as The Rifles’ Colonel-in-Chief. pic.twitter.com/4TBllrOVX6