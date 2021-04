Príncipe Guillermo será uno de los protagonistas de los premios BAFTA

MÉXICO.- El Príncipe Guillermo de Inglaterra será uno de los presentadores de los premios BAFTA, en los que también participarán Cynthia Erivo, Richard E. Grant, Tom Hiddleston y Felicity Jones.

Desde Los Ángeles aparecerán Rose Byrne, Andra Day, Anna Kendrick y Renée Zellweger. Todos los nominados se unirán al programa virtualmente.

Posteriormente se conectaran Gugu Mbatha-Raw, James McAvoy, David Oyelowo, Pedro Pascal y Jonathan Pryce.

El nieto de la Reina Isabel se enlazará para pronunciar un discurso celebrando la resistencia de la industria cinematográfica durante el último año.

Entre los invitados musicales se encuentra Liam Payne, quien hará una actuación de música en realidad virtual, que se reproducirá en vivo y en forma de avatar en los télefonos de Reino Unido sin importar donde se encuentren.

You’ve never seen me like this before... Check out my #EEBAFTAs AR performance this Sunday at 6:45pm BST. Coming live to your phone, whether you’re at home, in the park, or on the move 📲 Download 'The Round' app now! 🎤🎥 @EE @BAFTA https://t.co/blB9KPJsv1 pic.twitter.com/VdvHSRt1hW