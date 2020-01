Príncipe Harry se hace el chistoso para no responder sobre su futuro

LONDRES, Reino Unido.- El príncipe Harry asistió a su primer evento público después que él y su esposa anunciaran su separación de la Familia Real, tema que evadió durante un encuentro con la prensa.

Hoy el duque de Sussex se reunió con jóvenes jugadores de rugby y de acuerdo con la periodista de la BBC Sport, el hijo menor de Lady Di soltó una "carcajada" cuando un periodista le preguntó cómo iban los planes y conversaciones sobre el futuro de él y Meghan Markle, independientes de la Familia Real.

Según otros reporteros, citados por Entretainment Tonight, el príncipe Harry tampoco respondió e incluso ignoró las preguntas sobre qué pasará con él y Meghan en su próxima nueva etapa.

Se informó que el príncipe Harry podría viajar a Canadá después del sorteo, pero una fuente real citada por AP informó que el príncipe aun tiene actividades en Inglaterra.

¿Lady Di predijo la salida de Harry de la Familia Real?

En días pasados, en redes sociales resurgió la entrevista que en 1995 concediera Lady Di a la BBC, y en la que muchos han querido ver una posible “predicción” sobre la salida de Harry y Meghan de la Familia Real.

En esa entrevista, Diana de Gales afirmó que “William es muy parecido a su papá, más tradicional y racional. Pero Harry… él es como yo”. En ese momento, William y Harry tenían 14 y 11 años, respectivamente.

A pregunta expresa (en la misma entrevista) sobre si Lady Di esperaba ser reina de Inglaterra, la princesa respondió que no, y eso debido a que “hago las cosas de manera diferente, porque no sigo un libro de reglas, porque dirijo desde el corazón, no desde la cabeza, y aunque eso me metió en problemas en mi trabajo, lo entiendo. Pero alguien tiene que salir y amar a la gente y mostrarlo”.

