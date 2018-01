Príncipe Harry pide a niños 'irse contra' Megan Markle

Agencias

REINO UNIDO.- La pareja de prometidos que conforman el príncipe Harry y Megan Markle se ha vuelto muy famosa desde que anunció su próxima boda. Su historia sin duda es de las más bonitas que puede haber dentro de la realeza y al mundo le encanta cómo se ven juntos.

También te puede interesar: ¡Adiós soltería! Ed Sheeran anuncia que se va a casar

De acuerdo con el portal de espectáculos Quién.com, En esta ocasión la pareja tuvo su tercer compromiso real en Cardiff, Wales. Primero, el príncipe y la futura duquesa se encontraron con varios fanáticos en las calles y después, visitaron el castillo histórico de la ciudad, sin embargo, lo más divertido vendría después. Más tarde, tuvieron una hermosa convivencia con los niños de 'Street Games', una organización benéfica que apoya a jóvenes desfavorecidos en el Reino Unido.

Harry y Meghan se reunieron con los niños y voluntarios de la organización, pero también pudieron asistir a algunos eventos que tienen lugar en el centro Star Hub.

Los futuros esposos dieron un vistazo a múltiples actividades como un torneo de ping -pong, un juego de mesa tipo 'Jenga' y un baile hecho por los pequeños.

Kayleigh and her street dance class put on a special performance in the StarHub dance studio. pic.twitter.com/ZwGNRyoOaU

Por si esto no fuera poco, como suele ser Harry de espontáneo y un poco bromista, cuando se estaban despidiendo de todos, el príncipe dijo: "Démosle un abrazo de grupo a Meghan". Por supuesto, todos los niños se le fueron encima, lo que causó las risas de la actriz y su prometido.

This is the super sweet moment the kids at STAR Hub said goodbye to Prince Harry and Meghan Markle with a group hug ❤ pic.twitter.com/rJm4wzwngD