'Cachan' al príncipe William durmiendo en un evento oficial

LONDRES.- Parece que el príncipe William necesita más horas de sueño, pues en su primer evento oficial tras de haber nacido su tercer hijo, se quedó dormido.

Como cada año los royals asistieron al Anzac Day Service en Westminster Abbey. El duque de Cambridge iba acompañado por Meghan Markle y Harry, aunque por supuesto la gran ausente fue Kate Middleton, quien, seguramente, se quedó en casa recuperándose y al tanto del recién nacido.

Durante el servicio, William fue captado teniendo dificultades para mantener los ojos abiertos y, aunque se ve que luchó por mantenerse atento a la misa, la verdad es que su parpadeo era tan constante que llegó un momento en que dormitó.

