Producción de 'Matrix' se olvida del COVID-19 y organiza mega fiesta

ALEMANIA.- El equipo de producción de la cuarta entrega de Matrix pasó por alto todas las normas y medidas del gobierno alemán para contener la propagación del coronavirus y armó una gran fiesta con aproximadamente 200 personas.

Debido a que Alemania alcanzó el pico máximo de contagios, desde inicios de mes permanecen cerrados los bares, los restaurantes solo sirven comida para llevar y las actividades culturales, gimnasios, cines, museos... están clausurados.

No obstante, el equipo de la cinta que rueda en Berlín, entre ellos las directoras (las hermanas Wachowski) y los protagonistas, como Keanu Reeves en el papel de Neo, y Carrie Anne Moss, en el de Trinity, parecen haberse sumado a la celebración.

El diario Bild reporta que se juntaron en el Studio Babelsberg, en Potsdam, a 45 minutos de la capital alemana. Uno de los invitados contó que fue una enorme fiesta en la que se les hicieron pruebas rápidas de COVID-19 a los asistentes.

"Todo el mundo debía venir con mascarilla, pero muchos no la llevaban puesta después", expresó la fuente.

La publicación también presentó fotos en las que se ve gente que lleva cubrebocas y otras que no, pero sí muchas personas frente a un escenario.

La fiesta aparentemente contó con un DJ en vivo, espectáculo de danza, caravanas donde se hacían tatuajes y tiendas de estilo beduino para descansar.

Todo ello regado con vino, sake, sushi, un puesto de postres... para acabar con un gran espectáculo pirotécnico.

Se dice que tuvo hasta un nombre secreto: El evento del equipo de helados. El ayuntamiento de Potsdam no tuvo constancia de la fiesta, y los eventos de este tipo solo pueden celebrarse bajo registro, con medidas de higiene aprobadas y no más de 50 personas.

Argumentan que se trataba de una escena de la película

La portavoz de Warner Bros sostuvo que no se trató de una fiesta sino de una escena del rodaje, no obstante, el medio afirmó que no hubo producción en ese lugar.