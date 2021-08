Productor Epigmenio Ibarra apoya a mujeres que alzan la voz contra el abuso

Para el productor Epigmenio Ibarra es importante el movimiento que en los últimos años ha llevado a las mujeres a visibilizar situaciones de acoso y abuso en medios como el del espectáculo.

El director general de Argos Media Group señala que en el caso de su productora y las empresas con las que trabajan son muy estrictos y no toleran ese tipo de conductas.

"Nosotros tenemos cero tolerancia, aquí tenemos un comité que preside Verónica (Velasco) que cumple con los estándares internacionales, Netflix es muy exigente de eso, hemos tomado medidas muy radicales, cero tolerancia", explica Ibarra.

"El sistema patriarcal estaba en todas partes y desgraciadamente en el medio se producen esas cosas, cada vez menos porque las mujeres alzan la voz y es un movimiento muy respetable importante y que hay que celebrar que se produzca y nosotros estamos muy atentos. Nosotros los hombres tenemos que aprender".

Epigmenio, es esposo de Verónica Velasco y padre de Camila Ibarra, Eréndira Ibarra y Natasha Ybarra, quienes también están dedicadas al cine y la televisión y a quienes el productor considera como empoderadas y fuertes.

A inicios de este año, Eréndira se sumó a la lista de famosas que han compartido que fueron víctimas de abuso.

La actriz de series como "Sense 8" recurrió a sus redes sociales para contar que sufrió abuso y violación por parte de un actor y que fue obligada a trabajar con su agresor.

"(La apoyamos) con mucha cercanía, mucha comprensión, y poniéndonos a sus órdenes. No me toca a mí hablar de eso, no debo hacerlo, le toca a ella. Yo la quiero, la respeto y trato de cuidarla en lo que puedo, pero ella es una mujer muy valiente, le echa para delante", comenta, Epigmenio, que como familia apoyaron la situación por la que pasó la actriz.

Sobre cómo cuida a las mujeres que rodean su vida explica:

"Todas las mujeres están expuestas, pero ellas (mi familia) se saben cuidar solas, son mujeres fuertes empoderadas y que defienden sus derechos y que no callan".

