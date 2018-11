Pati Chapoy entrevista a Angélica Rivera en... ¡Los Pinos!

Agencia

MÉXICO.- Ventaneando visitó la residencia oficial de Los Pinos, donde la primera dama Angélica Rivera los recibió en la casa que ha habitado por casi seis años, informó el portal de noticias Milenio.

El programa de espectáculos compartió una fotografía del encuentro en sus redes sociales. En la imagen aparecen Pati Chapoy, Daniel Bisogno, Pedro Sola, Jimena Pérez La Choco y Mónica Castañeda, todos ellos acompañados de Angélica Rivera.

Durante el sexenio, Angélica Rivera se mantuvo alejada del mundo del entretenimiento, pero en junio de 2014 posó para la revista Marie Claire, junto a su hija Sofía Castro. "Redefiniendo el poder femenino" fue el título de aquel número.

"Nuestra convivencia con Angélica fue más como actriz, formando parte de esta familia del medio artístico", apuntó Daniel Bisogno. "Además, hay que decir también que hemos tenido la fortuna de que nos hayan invitado otras primeras damas".

"Le agradecemos que se haya abierto, porque tampoco tiene por qué andarnos contando preocupaciones de sus hijos, problemas que hayan llegado a tener a nivel personal y familiar", detalló La Choco.

"No se quejaba, nos contaba las situaciones como ella las vivió", explicó Pedro Sola. "Nos contó cómo la enamoró el Presidente", agregó.

"Eso estuvo de lo más lindo, pero seguramente ella lo va a relatar en un libro que quiere escribir sobre esta transición en su vida", interrumpió Chapoy.

Mónica Castañeda dijo que quedó sorprendida ante la forma en que Rivera decidió dirigir la cocina de Los Pinos. "Ella les dijo 'No, no, no, aquí se desayuna huevito y chilaquiles, juguito y pan de dulce'".

"Es que dice que al principio era como un restaurante de lujo", explicó La Choco. "Que les servían unas cosas que decía 'No, no, no, esto no es eterno, y el día de mañana que nos regresemos a la casa y a mis hijos no se les sirva así, ahí va a haber problema".

Los comunicadores también se mostraron "impresionados" con la seguridad que el Estado Mayor Presidencial le brinda a Rivera. "La señora no tiene privacía y libertad; quiso comprar unos tacos y tiene que ir con todo este gentío".