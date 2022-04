Ixchel Villareal, psicóloga a cargo de la página Feminismo Consciente, acusó a la influencer trans, Victoria Volkova de enviarle fotos en ropa interior sin su consentimiento.

Según Ixchel, ella genera contenidos en los que explica las diferencias entre el sexo y el género.

Después de publicar esos videos, Ixchel asegura que le han llegado señalamientos de ser transfóbica e incluso TERF (Trans-Exclusionary Radical Feminist, en inglés), que es un término que las feministas consideran igual de ofensivo que "feminazi".

Sin embargo ella explica que jamás ha incitado a nadie a insultar, ofender o discriminar a alguna persona transexual.

Como parte de los comentarios que le llegaron a Ixchel estuvo uno de Victoria Volkova, quien se identifica como mujer trans, actriz e influencer. Según una impresión de pantalla que mostró Ixchel, Victoria le respondió y le dijo que estaba en desacuerdo con su explicación del sexo y el género, con lo que entablaron una conversación que derivó en que la actriz trans le enviara una foto suya en ropa interior.