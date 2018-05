Regresa ‘El beso de la mujer araña’ a México

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El productor teatral Juan Torres presentó al elenco de la puesta en escena "El beso de la mujer araña", que protagoniza Chantal Andere, Olivia Bucio, Crisanta Gómez y Luis Gatica, a tres meses de su estreno en el Teatro Hidalgo.

También te puede interesar: Moda de Gucci un hipnotizante lienzo de arte

Luego de dar los nombres de una veintena de bailarines y cantantes, Juan Torres no pudo ocultar sus nervios, al apostar por una obra que se ha montado con éxito en otras partes del mundo y en especial en México, hace más de 20 años.

"Debo decir que han pasado muchas cosas desde que compré los derechos para la reposición de la puesta en México, desde posponer su estreno por el pasado temblor, hasta las condiciones para poder llevarla al escenario, entre ellas no repetir lo que ya se ha hecho".

Juan Torres puntualizó que la obra se estrenará en agosto próximo, una vez que concluya el ciclo de la obra -La jaula de las locas-: "Solo nos faltan dos histriones más; mientras iniciamos ensayos con Chantal Andere, Olivia Bucio y Luis Gatica".

En julio iniciarán el montaje de esta puesta en escena. (Foto: Internet)

El empresario señaló que parte de esos miedos y nervios de emprender nuevos proyectos: "es que el público no venga, pero estoy seguro que será todo un éxito, y para ello voy a aplicar todo lo que he aprendido en esta difícil carrera de la producción teatral".

Compartió que no fue fácil obtener los derechos en su viaje a Nueva York: "El obtener los derechos depende de muchos factores, primero que no hubo nadie de Broadway que se interesara en llevarla a escena y eso me dio la oportunidad".

Otros factores que hay que sortear es convencer desde el escritor Carlos Puig, pasando por el autor del libreto, Terrence Mcnallay, y el director original Harol Prince.

"De hecho vendrá el libretista Terrence Mcnallay, a manera de aprobación, porque para elegir el elenco también tuvimos que mandar la grabación de cada uno de los actores, para que dieran el visto bueno".

Por último, Juan Torres destacó que "El beso de la mujer araña" tendrá una temporada de seis meses o cien representaciones : "De hecho -La jaula de las locas- terminará el último día de julio, para dar paso a la construcción de la escenografía de -El beso de la mujer araña"-, porque va a ser costosa al igual que el vestuario.

La puesta en escena abre sus puertas a los actores Julio Montejano, Gerardo García, Gerry Pérez, Oliver Kenay, Pedro Gea, Orville Alvarado, Gilberto Recoder, Rogelio Suárez, Paco Huacuja, Claudio González, Andréa Biestro, José Roberto, Fer Soberanes, Eduardo Partida y Jair Campos.