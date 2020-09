Esto dice la crítica sobre el lanzamiento de Mulán

Ciudad de México .-Mulán es la mejor adaptación a acción real que haya hecho jamás Disney de uno de sus clásicos animados.

Ese es el sentir de muchos críticos especializados sobre la superproducción, protagonizada por Liu Yifei, que tendrá un estreno multiplataformas: estará en el catálogo de Disney Plus, o en cines, en aquellos territorios donde la plataforma no esté disponible.

"Mulán es más que otra adaptación de un querido clásico de Disney. Se siente como la primera gran película de superhéroes de 2020", escribió Kirsten Acuña, de Insider.

"Si hay alguna película por la que ha valido la pena esperar meses, ésa es Mulán", agregó.

Dirigida por Niki Caro y compuesta por un elenco enteramente chino, la cinta iba a ser lanzada originalmente el 27 de marzo, mes en que el coronavirus golpeo con fuerza muchos países.

Se reagendó para julio, luego agosto y finalmente hoy llega a Disney Plus y a diversos territorios.

El servicio llegará a México en noviembre, por lo que se presume que Mulán sería una de las cartas fuertes de su catálogo de arranque.

Las críticas también hacen eco de que se trata de un filme que no teme distanciarse de su fuente original, en este caso la película animada de 1998, que consiguió en la taquilla mundial 304 millones de dólares.

"Esta Mulán tiene un tono más oscuro y misterioso que su predecesora. Por unos momentos, es más violenta, y por otros más contemplativa. Sin canciones y con el dragón bobo que le hacía compañía fuera, es un acercamiento más maduro a la historia", alabó Steve Pond, de The Wrap.

Christina Aguilera vuelve a interpretar el tema central

Reflection, el tema central de Mulán es interpretado por Christina Aguilera, al igual que lo hizo en 1998 con el filme en versión animada.

La versión actual cuenta con algunas modificaciones en la música de fondo y muestra un video especial con cortos de la cinta.

“Mírame, puede que pienses que ves quién soy realmente, pero jamás me conocerás. Cada día es como si interpretara un papel. Si me pongo una máscara puedo engañar al mundo, pero no puedo engañar a mi corazón. ¿Quién es esa chica que veo mirándome fijamente? ¿Cuándo mi reflejo mostrará quién soy en el interior?”, canta Aguilera.

La nueva versión de “Reflection” fue lanzada el pasado 28 de agosto en el canal de YouTube de Disney Music y ya cuenta con más de seis millones de reproducciones.

La melodía fue producida por el británico Harry Gregson-Williams, quien ha trabajado para otras películas como Las crónicas de Narnia: El príncipe Caspian, X-MEN Origins: Wolverine y Shrek tercero.

(Con información de Agencia Reforma y Reporte Índigo)