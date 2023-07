¿Qué? Johnny Depp es encontrado inconsciente en hotel de Hungría

Johnny Depp fue encontrado inconsciente en la habitación de un hotel en Hungría, por lo que su banda, Hollywood Vampires, tuvo que cancelar una presentación.

De acuerdo con el medio ABC, la estrella de 'Piratas del Caribe' estuvo festejando sus recientes triunfos, pero después sus amigos no supieron qué sucedió.

Una fuente cercana reveló que el actor ni siquiera podía salir a pie del hotel, por lo que llamaron a un médico.

'Hollywood Vampires', formado en 2012 por Johnny Depp, Alice Cooper y Joe Perry, han estado visitando distintas ciudades de Europa desde hace seis meses.

