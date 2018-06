¡Que pase el desgraciado! Laura Bozzo responde a Adame

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unos días el actor Alfredo Adame y la conductora Laura Bozzo, se enfrentaron en redes sociales, pues la peruana expresó su desacuerdo con los artistas que quieren incursionar en la política, por lo que Adame arremetió contra ella en una entrevista.

Ahora la polémica presentadora dijo para el programa De Primera Mano, que ella no sabía que Alfredo estaba postulando para un puesto.

"Jamás me referí a este señor, ni sabía que estaba candidateando, ni mucho menos, no tenía la más mínima idea, yo nunca he hablado de este señor, ni voy a hablar de este señor jamás", dijo Bozzo.

Cabe mencionar que Laura aún está en contra de que famosos quieran tener un puesto en la política y se muestra firme.

¿Qué fue lo qué pasó?

El actor mexicano pidió que se unan a su petición de que se le aplique el artículo 33 a Laura Bozzo, tras mantener una violenta discusión con ella.

“Si nos unimos los actores le aplicamos el 33, que la corran del país porque solo ha traído vergüenza”, expresó Adame, quien es candidato a alcalde de Tlalpan por el Partido Verde Ecologista de México.

Asimismo, el mexicano dejó claro que no ha hecho nada incorrecto como para causarle repugnancia a una persona.