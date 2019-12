¿Qué quería decirle Finn a Rey en "Star Wars: El ascenso de Skywalker"?

Agencia

MÉXICO.- Si ya viste Star Wars: El ascenso de Skywalker, recordarás que hay un par de momentos en los que Finn le dice a Rey que necesita confesarle algo, pero para cuando corren los créditos finales jamás se nos muestra qué quería contarle con tanta urgencia.

Las sospechas de la fanaticada de inmediato apuntaron a que Finn quería confesarle su amor a Rey, algo que había sido insinuado en Episodio VII: El despertar de la Fuerza y que en El ascenso de Skywalker volvió a cobrar relevancia en la escena en la que Poe Dameron se mete en la plática entre ambos, lo que desató conversaciones sobre un posible triángulo amoroso.

Pero para acabar con cualquier sospecha sobre los probables sentimientos de Finn hacia Rey, el director y coguionista de la película, J. J. Abrams, ha salido a decir de qué se trata todo este embrollo.

En el marco de una sesión de preguntas y respuestas, el cineasta dijo que Finn quería decirle a Rey que él es sensible a la Fuerza, algo que también ya había sido sugerido en El despertar de la Fuerza y que a lo largo de El ascenso de Skywalker es reiterado en distintas ocasiones.

Si recuerdas, en El despertar de la Fuerza Finn es capaz de pelear con un sable de luz, a pesar de que no cuenta con entrenamiento para ello, y en El ascenso de Skywalker puede sentir presencias a la distancia.

En adición a las declaraciones de Abrams, John Boyega, quien dio vida a Finn, publicó en su Twitter que su personaje jamás iba a decirle a Rey que la amaba.

No... Finn wasn’t going to say I love you before sinking!