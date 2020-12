Quédate en casa: 7 películas temáticas para celebrar el Año Nuevo

Ciudad de México.- Habrá otras celebraciones de Año Nuevo en los próximos años, pero teniendo en cuenta el rumbo que ha tenido el 2020, refugiarse y ver películas temáticas podría ser la apuesta más segura.

Como todas las demás fiestas de 2020, la víspera de Año Nuevo seguramente se verá muy diferente. Esta vez, en lugar de ir a fiestas, probablemente sea una buena idea tomar una botella de champán y quedarse en casa y relajarse.

Nadie te juzgará por ver películas sobre la celebración este 31 de diciembre, y deberían aplaudirte por mantener a todos a salvo.

Si quieres ponerte a tono con algo que se ajuste al tema de las vacaciones, hay muchas opciones que son perfectas para la víspera de Año Nuevo. ¡A disfrutar!

Cuando Harry Conoció a Sally

A menudo promocionada como la mejor comedia romántica de todas, la obra maestra de Rob Reiner y Nora Ephron cuenta sobre la época en que un hombre llamado Harry conoció a una mujer llamada Sally.

Los dos pasaron toda su amistad tratando de no tener relaciones sexuales, pero este plan culmina con una situación romántica en la víspera de Año Nuevo y acompañado de “It Had to Be You” de Frank Sinatra y termina con la melodía obligatoria de la festividad: “Auld Lang Syne”.

Disponible en: Amazon Prime Video

El Ocaso de una Vida

Considerada una de las mejores películas sobre Hollywood jamás realizadas, Sunset Boulevard, como se llama originalmente, alcanza un pico emocional en una fiesta de Nochevieja con solo dos invitados.

Joe (William Holden), un guionista, se muda a regañadientes a la mansión de una solitaria estrella del cine mudo cuya carrera se ha reducido, para trabajar en un guión para ella.

En la fiesta que Norma (Gloria Swanson) organiza específicamente para Joe, y solo para Joe, se entera de que sus sentimientos por él han crecido románticamente. Sunset Boulevard captura la soledad de la víspera de Año Nuevo.

Disponible en: Amazon Prime Video

El Padrino Parte II

La víspera de Año Nuevo suele asociarse con champán y besos. No es así en El Padrino II, la rara secuela de la película que podría ser mejor que la original.

En una fiesta de Nochevieja, Michael (Al Pacino) le dice a su hermano, Fredo (John Cazale), que sabe de su traición. Tienen un beso de Año Nuevo, pero está lleno de ira e intensidad.

Disponible en: Netflix

Rent: Vidas Extremas

El espectáculo ganador del premio Tony y Pulitzer sigue siendo uno de los musicales más populares de todos los tiempos, incluso después de debutar en Broadway hace 23 años.

Se convirtió en una película de ópera rock en 2005, protagonizada por Taye Diggs, Idina Menzel, Rosario Dawson y más, y comienza sus temporadas de amor en la víspera de Año Nuevo. Solo usa algunas toallitas para secar tus lágrimas.

Disponible en: Amazon Prime Video

Cuestión de Tiempo

Una deliciosa comedia romántica británica que quizás te hayas perdido, Cuestión de Tiempo está protagonizada por Rachel McAdams y Domhnall Gleeson como Mary y Tim, una pareja cuya historia se sigue reescribiendo gracias a la capacidad de Tim para viajar en el tiempo.

Una de las mejores escenas de la película es cuando Tim sigue saltando en el tiempo para recibir un beso perfecto en Nochevieja.

Disponible en: Netflix

Sexo en la Ciudad: La Película

La brillante versión cinematográfica de la serie de HBO que narra las desventuras del sexo, el amor y la amistad, cubre todas las bases estacionales, desde la Semana de la Moda de febrero hasta el último día de diciembre.

Pero la escena en la que Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) lucha contra la nieve para recibir el Año Nuevo con su mejor amiga Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) mientras “Auld Lang Syne” suena de fondo, es motivo suficiente para darle “play”.

Disponible en: Amazon Prime Video

Sirenas

Cher es muchas cosas, incluida una intérprete sensacional que desafía el tiempo.

Así que no es de extrañar que se destaque como una criatura mítica en una fiesta de disfraces de Nochevieja en este clásico sobre una madre y sus dos hijas (Winona Ryder y Christina Ricci) que sobrellevan la pubertad, la crisis y las vacaciones juntas para encontrar nuevos comienzos en el nuevo año.

