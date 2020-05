Queen y Adam Lambert lanzan "You Are the Champions" para honrar a los enfermeros

Londres.- Brain May y Roger Taylor de Queen y el cantante Adam Lambert lanzaron el tema "You Are the Champions", una versión de su éxito “We Are the Champions”, cuyos donativos irán al Fondo de Respuesta Solidaria Covid-19 de la Organización Mundial de la Salud.

La canción que está dedicada a todos los trabajadores de la sanidad, ya se encuentra disponible en los servicios de streaming y descarga.

El video musical muestra a cuidadores y trabajadores en el frente alrededor del mundo, así como escenas de calles vacías y a los integrantes de la banda tocando desde sus casas.

También te puedes interesar: Artistas unen sus voces y lanzan el tema 'Resistiré México'

La banda espera que el sencillo benéfico proporcione le dé algo de consuelo a sus seguidores luego que la pandemia los obligó a cancelar los 27 conciertos del tramo europeo de su gira más grande hasta la fecha.

Para May, el lanzamiento llega en un momento de gran tristeza. El guitarrista perdió a principio de la semana a un amigo a quien quería como a un hermano a causa del virus.

"Eso es lo más cerca que ha estado de mí físicamente", dijo, agregando que eso le ha dado significado real a las tasas de muerte reportadas a diario en televisión.

Para Taylor, la canción también tiene un significado personal: su hija, Rory Eleanor Taylor, trabaja como médico en un hospital en Londres.

"De hecho aparece en el video con sus pequeñas tarjetas, mostrando consejos para el aislamiento, etcétera", dijo.

Adam Lambert, quien participó en la grabación desde su casa en Los Ángeles, cree que la canción realmente envía un mensaje positivo de que todos estamos juntos en esto.