Queen lanza "Face it alone", canción inédita con Freddie Mercury

Los fans de Queen recibieron un gran regalo por parte de la banda, pues decidieron abrir el baúl de sus grabaciones mejor guardadas, para compartir con el mundo una canción completamente inédita. Pero este no fue cualquier tema, sino uno muy especial ya que cuenta con la icónica voz del cantante Freddie Mercury.

Se trata de "Face it alone", que fue grabada originalmente en 1989, dos años antes de la triste partida de Mercury, para su disco "The Miracle".

Días antes de su lanzamiento, la banda comenzó a dar algunas pistas a sus fanáticos, cuando cubrió varias ciudades con cientos de cárteles en los que aparecía la figura de Freddie, el título de la canción y un misterioso código QR.

Posteriormente, utilizaron sus redes sociales para anunciar que este jueves estrenarían su nueva canción.

De acuerdo con "The Mirror", el sencillo fue redescubierto por el equipo de la famosa agrupación cuando se pusieron a escuchar algunos de sus archivos para trabajar en la próxima reedición del álbum:

"Es una pequeña joya de Freddie que habíamos olvidado.Es maravilloso, un verdadero descubrimiento. Es una pieza muy apasionada", dijo el baterista Roger Taylor.

Recuerdan a Freddie tras casi 30 años de su partida

Freddie murió hace casi 30 años tras ser diagnosticado con el virus del VIH; sin embargo, para sus fans, el volver a oír su voz los hace darse cuenta que, en realidad jamás se fue del todo:

"Estoy contento de que nuestro equipo haya podido encontrar este tema. Después de todos estos años, es genial escucharnos a los cuatro en una gran idea de canción que nunca llegó a completarse... hasta ahora", afirmó, por su parte, el guitarrista Brian May.

Aunque "Face it alone" ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, la reedición del álbum completo será lanzada hasta el próximo 18 de noviembre en una versión para coleccionistas, pues incluirá diferentes demos, entrevistas y varias grabaciones inéditas.

(Con información de El Universal)