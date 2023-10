Quentin Tarantino genera controversia al visitar una Base Militar Israelí

Quentin Tarantino ha generado controversia en las redes sociales debido a su reciente visita a una base militar israelí, en medio del conflicto armado entre Hamas e Israel que ha cobrado miles de vidas.

La asociación Israel War Room compartió una foto en la que se ve al legendario cineasta, director de la aclamada película "Había Una Vez en Hollywood", junto a un grupo de militares en la base militar israelí en el sur de Israel. Según declararon, la visita tenía como objetivo elevar la moral de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Quentin Tarantino reside en Tel Aviv desde hace algunos años, tras su matrimonio con la modelo israelí Daniella Pick. Su mudanza a Israel se debió a su búsqueda de mayor privacidad y la posibilidad de disfrutar de las cosas simples de la vida, como salir a cenar o ir al cine sin ser acosado por los paparazzi.

Quentin Tarantino is visiting Israel soldiers in the south. They look pleased. Now he's truly one of us! :) pic.twitter.com/1ecixDHkqr