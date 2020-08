¿Quién era Tony Camargo intérprete del tema “El Año Viejo”?

Mérida.- Antonio Camargo Carrasco fue reconocido internacionalmente por el tema “El año viejo”, y cada fin de año, era buscado para ofrecer entrevistas y contar sus anécdotas en el mundo de la música y la variedad.

El músico tropical vivía en Mérida, tras haberse casado con la señora Guadalupe González a finales de los años ochenta.

“El año viejo" es una pieza clásica de la música tropical mexicana, que el cantante Tony Camargo con su voz hizo que traspasara las fronteras y aunque la grabó en el año de 1963, hasta la fecha las nuevas generaciones la siguen bailando.

¿Quién no ha movido el cuerpo en las fiestas decembrinas?, la canción compuesta por el colombiano Crescencio Salcedo cambió la vida del mexicano que la escuchó por primera vez en Caracas, Venezuela.

Dicho tema lo catapultó a la fama mundial y ahora también es considerado como una de las piedras angulares de la música tropical, que no sólo se ha popularizado en América Latina, sino que ha llegado a países como España, Estados Unidos y hasta Japón.

"Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas: me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra", es una de las estrofas más famosas de la canción que han cantado cientos de personas al pasar el tiempo.

El tema original fue acompañado por la orquesta del maestro Chucho Rodríguez y ha sido versionada muchos artistas entre ellos, La Sonora Dinamita, Ninel Conde, Los Socios del Ritmo, Yuri y muchos más.

La canción se ha convertido en un himno de celebración, que no puede faltar en las festividades que se realizan en cada 31 de diciembre.

Otras de las canciones que popularizó el cantante oriundo de Guadalajara se encuentran:

“Mi cafetal”, compuesta por el también colombiano Antonio Fuentes.

Al parecer, Tony Camargo tenía predilección por interpretar temas de compositores colombianos, ya que otra de las canciones que grabó fue “La llorona loca”, compuesta por José Benito Barros Palomino, Boris José Barros Manzano, Katiuska Helena Barros Manzano y Veruschka Alexandra Barros Manzano.

“Hay un hombre aparecido” es otro de los temas que se popularizaron en la voz de Camargo, el que grabó con la orquesta de Rafael Paz y fue compuesto por los chilenos Víctor Cavalli y G. R. Avecilla.

Tony Camargo también cantó a dueto con Beny Moré “Esta noche corazón”, con quien era comparado por su estilo y timbre de voz, además de que compartieron voces, escenarios y grabaciones, al lado de la orquesta de Chucho Rodríguez.

Éste miércoles la voz que le dio vida a este tema ya legendario, se apagó, Tony Camargo perdió la vida, así lo dio a conocer la Secretaría de la Cultura y las Artes del estado de Yucatán. El intérprete falleció a los 94 años de edad en la ciudad de Mérida.