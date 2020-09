Quién es Fernando Sujo ganador La Voz 2020

Ciudad de México.-Fernando Sujo, del equipo de Christian Nodal se coronó la noche del lunes como el ganador de La Voz 2020.

Con el 32.96 por ciento de las votaciones, el originario de Torreón, Coahuila, se alzó con el premio máximo además de firmar un contrato con la disquera Universal Music para financiar su carrera y medio millón de pesos.

"Estoy muy agradecido con toda la gente mexicana y sobre todo con la comarca Lagunera.

"Quiero empezar a sacar mi música que traspase barreras geográficas y, si se puede, seguir con el apoyo de mi compa Christian", afirmó Sujo en entrevista.

Emocionado y sin palabras es como Nodal quedó al momento de que se diera la noticia.

Con sólo tres años de carrera y participar en su primer reality musical como coach durante 14 semanas, Nodal dijo evolucionar como cantante y como persona.

"Como ser humano me di cuenta que uno siempre debe de mantenerse real y que voy por el camino correcto porque siento que hasta el día de hoy no se me han acabado las ganas con las que comencé.

"Con la misma mirada que veía a mis participantes con ganas de comerse al mundo y sigo con eso, eso nunca se debe de perder, jamás", aseguró Nodal.

Al finalizar la gala, los cuatro coaches Nodal, Belinda, María José y Ricardo Montaner externaron sus felicitaciones al joven de 16 años, quien es estudiante de bachillerato; concluyeron que se volvieron una familia por ello no hay espacio para envidias o enojos por los triunfos de otros.

"El mayor consejo es la perseverancia, ésta no es una carrera para los débiles de corazón, es para corazones fuertes como el tuyo mi Fer.

"Es una carrera muy bonita, pero también muy celosa y es un subibajas y creo que tienes el apoyo no sólo de Christian, sino de nosotros y el mío, también teníamos nuestros favoritos de otros equipos, y tú fuiste mi favorito. Se lo dije desde siempre", comentó María José.

El segundo lugar lo ocupó Alexis, del equipo Montaner, le siguió Glenda, representante de La Josa y en cuarto quedó Prudence, de Belinda.

La conducción corrió a cargo de Eddy Vilard y de coconductora Sofía Aragón.