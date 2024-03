¿Quién ganará en los Oscar? Aquí te dejamos las predicciones.

¡Prepárense para la gran noche del cine! Mañana se celebrará la esperada ceremonia de los premios Oscar, y los cinéfilos están ansiosos por descubrir qué películas se llevarán a casa la codiciada estatuilla dorada. Mientras tanto, las salas de cine y las plataformas de streaming se han puesto en acción para satisfacer la curiosidad del público, ofreciendo una selección de películas nominadas tanto en cartelera como en línea.

Si aún no has visto todas las películas nominadas, no te preocupes, ¡aún tienes tiempo! Por ejemplo, la candidata española "La sociedad de la nieve" ya está disponible para su visualización en Netflix, una opción perfecta para los amantes del cine en casa. Sin embargo, para aquellos que prefieren la experiencia del cine, "Yo, capitán", otra de las nominadas, apenas está llegando a las salas justo a tiempo para la gran noche.

Para ayudarte a planificar tu maratón de películas antes de la ceremonia, aquí te presentamos una lista de las cintas que están por estrenarse en México y aquellas que ya puedes disfrutar en cines y plataformas de streaming

La película "Oppenheimer", dirigida por Christopher Nolan, ha arrasado en las nominaciones, consolidándose como la gran favorita de los premios Oscar 2024 con un total de 13 candidaturas. Este épico drama histórico ha cautivado a críticos y espectadores por igual, y su impresionante reconocimiento es un reflejo de su calidad cinematográfica.

Cillian Murphy for best actor (regardless of where Oppenheimer ranks on the best picture ballot for me, dude carried this film on his back, subtle acting at its finest 👌🏾) pic.twitter.com/nMB7cO6NB2 — flawed antagonist (@film3o) March 9, 2024

Pero "Oppenheimer" no está sola en la contienda. "Poor Things" ("Pobres Criaturas"), del aclamado director Yorgos Lanthimos, sigue de cerca con 11 nominaciones, prometiendo una competencia reñida en cada categoría. Con su estilo único y narrativa envolvente, esta película ha dejado una marca indeleble en la industria del cine.

the beauty of poor things pic.twitter.com/2WQ119QPKf — l̶i̶m̶a̶ ̶b̶a̶x̶t̶e̶r̶ (@favdickinson) March 9, 2024

Y no podemos olvidar a "Killers of the Flower Moon" ("Los Asesinos de la Luna"), la épica obra maestra dirigida por el legendario Martin Scorsese, que ha conseguido un impresionante total de 10 nominaciones. Con su impecable dirección y un elenco estelar, esta película promete emocionar y cautivar a audiencias de todo el mundo.

A compilation of the most masterfully edited scenes from Killers of the Flower Moon.



Brought to you by Academy Award® record-setting editor, Thelma Schoonmaker. pic.twitter.com/OApt4ybVa7 — Apple Original Films (@AppleFilms) March 8, 2024

Con estas tres películas liderando la contienda, los premios Oscar 2024 prometen ser una noche llena de emoción, sorpresas y momentos inolvidables para la industria del cine.

Entre los nominados más destacados se encuentra el talentoso mexicano Rodrigo Prieto, quien podría llevarse a casa su primer Oscar gracias a su excepcional trabajo en la película "Los Asesinos de la Luna", dirigida por el renombrado Martin Scorsese.

La ceremonia de los Premios Oscar está programada para comenzar a las 17:00 horas en el centro de México, y las expectativas están por las nubes. Para mantener la emoción en aumento, la Academia ha compartido un adelanto de las películas nominadas a Mejor Película, ofreciendo un vistazo exclusivo a las obras maestras que compiten por el codiciado galardón.

Los últimos detalles están siendo ajustados para recibir a las estrellas en la tan esperada alfombra roja de los Premios Oscar. Con el reloj marcando las 16:00 horas en el centro de México, el glamour y la emoción están a punto de desplegarse en su máximo esplendor. Los equipos de producción y diseño han trabajado arduamente para crear un escenario deslumbrante que cautivará a los espectadores de todo el mundo.

The last piece of the red carpet is now rolled out. #Oscars pic.twitter.com/tgQjcVdk9u — Nico Maounis (@nicomaounis) March 8, 2024

Ellos son todos los nominados

Mejor película

“Oppenheimer“

“Los que se quedan”

“Pobres criaturas”

“Los asesinos de la luna”

“Barbie”

“American Fiction”

“Anatomía de una caída”

“La zona de interés”

“Vidas pasadas”

“Maestro”

Mejor Dirección

Christopher Nolan, por “Oppenheimer”

Martin Scorsese, por “Los asesinos de la luna”

Jonathan Glazer, por “La zona de interés”

Yorgos Lanthimos, por “Pobres criaturas”

Justine Triet, por “Anatomía de una caída”

Mejor Actor

Paul Giamatti, por “Los que se quedan”

Cillian Murphy, por “Oppenheimer”

Bradley Cooper, por “Maestro”

Jeffrey Wright, por “American Fiction”

Colman Domingo, por “Rustin”

Mejor Actriz

Lily Gladstone, por “Los asesinos de la luna”

Emma Stone, por “Pobres criaturas”

Sandra Hüller, por “Anatomía de una caída”

Carey Mulligan, por “Maestro”

Annette Bening, por “Nyad”

Nominados a mejor Actor de reparto 2024

Robert Downey Jr.,por “Oppenheimer“

Ryan Gosling, por “Barbie”

Robert De Niro, por “Los asesinos de la luna”

Sterling K. Brown, por “American Fiction”

Mark Ruffalo, por “Pobres criaturas”

Nominadas Actriz de reparto

Da’Vine Joy Randolph, por “Los que se quedan”

Danielle Brooks, por “El color púrpura”

America Ferrera,por “Barbie”

Emily Blunt, por “Oppenheimer”

Jodie Foster, por “Nyad”

Nominados a Guion adaptado

“American Fiction”

“Pobres criaturas”

“Oppenheimer”

“Barbie”

“La zona de interés”

Nominados a Guion original

“Los que se quedan”

“Vidas pasadas”

“Anatomía de una caída”

“Maestro”

“Secretos de un escándalo”

Películas nominadas a Mejor Fotografía

“Oppenheimer”

“Pobres criaturas”

“Los asesinos de la luna”

“Maestro”

“El Conde”

Película animada

“El chico y la garza”

“Spider-Man: Cruzando el multiverso”

“Nimona”

“Elemental”

“Robot Dreams”

Largometraje internacional

“La zona de interés” (Reino Unido)

“La sociedad de la nieve” (España)

“Yo, capitán” (Italia)

“Sala de profesores” (Alemania)

“Perfect Days” (Japón)

Cortometraje

“The after”

“Invincible”

“Knight of Fortune”

“Red, White and Blue”

“The Wonderful Story of Henri Sugar”

Cortometraje animado

“Letter to a pig”

“Ninety-Five Senses”

“Our Uniform”

“Pachyderme”

“War is Over! Inspired by the musica”

Cortometraje documental

“The abcs of book Banning”

“The barber of little rock”

“Island in Between”

“The last repair shop”

“Nai Nai and Wai Po”

Diseño de vestuario

“Pobres criaturas”

“Barbie”

“Los asesinos de la luna”

“Napoleón”

“Oppenheimer”

Maquillaje y peinado

“Maestro”

“Oppenheimer”

“Pobres criaturas”

“Golda”

“La sociedad de la nieve”

Música original (Banda sonora)

“Oppenheimer”

“Los asesinos de la luna”

“Pobres criaturas”

“American Fiction”

“Indiana Jones y el dial del destino”

Largometraje documental

“20 días en Mariúpol”

“Bobi Wine: The poeples persident”

“The eternal memory”

“Four daughters”

“To kill a tiger”

Edición

“Oppenheimer”

“Los asesinos de la luna”

“Anatomía de una caída”

“Pobres criaturas”

“Los que se quedan”

Canción original

I’m Just Ken, en “Barbie”

What was I made for?, en “Barbie”

The Fire Inside, en “Flamin Hot: La historia de los Cheetos picantes”

It Never Went Away, en “American Symphony”

Whazhazhe, en “Los los asesinos de la luna”

Diseño de producción

“Pobres criaturas”

“Barbie”

“Oppenheimer”

“Los asesinos de la luna”

“Napoleón”

Sonido

“Oppenheimer“

“La zona de interés”

“Maestro”

“Los asesinos de la luna”

“The Creator”

“Misión imposible: sentencia mortal – Parte 1”

Efectos visuales

“The Creator”

“Guardianes de la galaxia Vol. 3”

“Godzilla: Minus One”

“Napoleón”

“Misión imposible: sentencia mortal – Parte 1”

Con información de redes sociales.