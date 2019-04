Staff

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO, Q. Roo.- Chris Hemsworth admitió que le gustaría dar vida al agente secreto James Bond cuando Daniel Craig deje la franquicia de 007.

En una entrevista para la revista Balance, el actor reveló que le hablaron de la posibilidad cuando estaba trabajando en Rush, cinta en la que da vida a un piloto de Fórmula 1 James Hunt.

"Cuando estábamos filmando la película, alguien me habló de eso y pensé: 'Genial, si ésta es mi cinta de audición, entonces está bien'".

El histrión que da vida a Thor en el Universo Cinematográfico Marvel reconoció que no conoce a un actor que no quiera interpretar al 007, y que aunque le encantaría participar en la franquicia, no es una decisión que dependa únicamente de él.

"Eso depende de muchos elementos y está muy por encima de mí; no es algo a lo que puedas lanzarte solo. Es algo en lo que la comunidad de fans de Bond, Barbara Broccoli (productora de las cintas) y todo el equipo deben estar de acuerdo y debe ser una decisión orgánica. Han sonado muchos nombres y mucha gente brillante podría hacer eso", agregó.