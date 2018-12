Rachel McAdams sorprende con 'fuerte' imagen en redes sociales

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Durante una sesión de fotos para la portada de la revista Girls Girls Girls, Rachel McAdams, de 40 años, debía tener pausas para sacarse la leche para su pequeño de siete meses. Entonces ella y la fotógrafa Claire Rothstein tuvieron una idea: hacerle una foto con el tiraleche y hablar a favor de la lactancia materna.

El tema surge porque la actriz y la fotógrafa creen que debe difundirse más el hecho de que alimentar a un hijo en público no debe ser motivo de vergüenza, tabú o ser mal visto.

Rachel publicó la foto en su Instagram y dijo: “Esto es una gran inspiración para mí… Ingresa para leer la historia de fondo de esta poderosa foto tomada por @clairerothstein. ¡Me encanta!”

La actriz se ve muy guapa en la sesión para la revista Girls Girls Girls porque además la estética de la foto es impecable: usa un saco Versace, un collar de piedras preciosas de Bvlgari y un brasier negro. En este contexto es en el que se ve el tiraleche que cuelga de sus senos.

Rachel ha mantenido un perfil bajo; su embarazo lo vivió en estricta privacidad y sólo hasta hace poco comenzó a hablar públicamente sobre su hijo de siete meses. "La gente dice que cuando te conviertes en madre tu vida ya no te pertenece. Pero yo estuve 39 años conmigo misma, estaba harta de mí, así que ahora estoy contenta de ocuparme de otra persona”, dijo hace unos meses a The New York Times.

La fotógrafa también dio su punto de vista sobre lo normal que debe ser alimentar a un hijo y lo publicó con su foto: "Rachel McAdams se ve increíble... esta sesión fue aproximadamente seis meses después de que ella diera a luz a su primer hijo, así que entre tomas se tenía que sacar leche. Seguimos discutiendo sobre de quién fue la idea de realizar esta imagen, pero estoy segura de que fue de ella, y eso me hace amarla aún más. La lactancia materna es la cosa más normal del mundo y sigo sin entender por qué o de qué manera es mal visto…”