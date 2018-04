Daniel Craig será papá por segunda vez a sus 50 años

Agencia

España.- La actriz Rachel Weisz y su esposo, el actor Daniel Craig, están esperando un hijo, el primero en común de la pareja que contrajo matrimonio hace siete años.

Weisz, de 48 años, lo ha anunciado en una entrevista en The New York Times en la que no hace referencia a un embarazo. "Lo enseñaré pronto. Daniel y yo estamos muy felices. Vamos a tener un pequeño humano. No podemos esperar para conocerlo. Es todo un misterio", ha afirmado, según el portal El País.

Durante la misma entrevista aseguró que estaba muy feliz y orgullosa con su matrimonio y el momento en el que le llegó el amor, que la llevó al altar de la mano de Craig.

También te puede interesar: ¡Bebé en camino! Kate Hudson anuncia tercer embarazo

Weisz ya tiene un hijo de 11 años con su ex pareja, el director Darren Aronofsky. Craig también es padre. El intérprete de James Bond, tiene una hija de 25 años con la actriz Fiona Loudon. Weisz y Craig se casaron en Nueva York en 2011 en una ceremonia secreta, tras varios meses de noviazgo. La pareja reparte su vida entre Londres y Nueva York.

En su última película, "Disobedience", dirigida por el chileno Sebastián Lelio, la actriz interpreta a la hija de un rabino de la comunidad de judíos ortodoxos del noroeste de Londres que mantiene una relación con otra mujer.

"Mi personaje viaja en el tiempo de alguna manera", explica. "La protagonista vuelve a su infancia, pero también realiza un viaje en el tiempo porque va a vivir en una comunidad donde las costumbres no han cambiado durante cientos de años. No son parte de la vida moderna. No tienen Internet o TV y esas cosas".

Weisz y Craig también han coincidido sobre el escenario. En 2013 estrenaron juntos en Broadway la obra "La Traición, de Harold Pinter".