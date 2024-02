Rafael Amaya regresa a México rehabilitado para 'El Señor de los Cielos'

Rehabilitado y pleno, Rafael Amaya regresó a México para la promoción de la novena temporada de El Señor de los Cielos, que estrenará en Telemundo de Estados Unidos el próximo 13 de febrero.

Amaya, quien da vida al narcotraficante Aurelio Casillas desde hace una década, se alejó hace algunos años de la televisión para poder batallar contra sus adicciones, tras pasar cinco meses por una clínica de rehabilitación.