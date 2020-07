Rammstein anuncia nuevas fechas para conciertos en México

Ciudad de México.- Hasta el 2021 regresa Rammstein a México, la banda alemana así lo confirmó en su página oficial después de que tuvo que posponer su gira por América a causa de la contingencia sanitaria mundial causada por el Covid-19.

Después de la incertidumbre que vivieron muchos fanáticos de la agrupación por saber qué pasaría con las presentaciones de los alemanes, por fin han informado que la gira 'North America Tour' empezará el 22 de agosto de 2021 en Montreal y terminará el 1 de octubre de 2021 en la Ciudad de México.

#𝗥𝗮𝗺𝗺𝘀𝘁𝗲𝗶𝗻 𝗮𝗿𝗲 𝘃𝗲𝗿𝘆 𝗵𝗮𝗽𝗽𝘆 𝘁𝗼 𝗮𝗻𝗻𝗼𝘂𝗻𝗰𝗲 𝘁𝗵𝗲 𝗿𝗲𝘀𝗰𝗵𝗲𝗱𝘂𝗹𝗲𝗱 𝗱𝗮𝘁𝗲𝘀 𝗳𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲𝗶𝗿 𝗡𝗼𝗿𝘁𝗵 𝗔𝗺𝗲𝗿𝗶𝗰𝗮 𝗧𝗼𝘂𝗿 𝘁𝗼𝗱𝗮𝘆! To purchase tickets for the 2021 tour, please visit https://t.co/GPAhPqGuPO. pic.twitter.com/NaKMNZexoc