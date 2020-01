Rapero acusa a Ariana Grande de plagiar la letra de "7 Rings"

CANCÚN.- A poco más de una semana para la entrega de los premios Grammy, considerados los más importantes dentro de la industria musical, la cantante Ariana Grande se ve envuelta en una gran polémica, ya que es acusada de plagio por un rapero.

Ariana cuenta con 5 nominaciones a los Grammy de este año gracias a su trabajo en su último álbum "Thank u, next", en este se encuentra el éxito "7 Rings", tema por el cual la artista se encuentra metida en un problema con el rapero Josh Stone, que quizás conozcas mejor como "DOT".

DOT registró la demanda en un juzgado de Nueva York un año después de que la canción de Grande se lanzase al mercado.

En el escrito, el abogado del demandante asegura que dos musicólogos forenses analizaron ambos temas y encontraron fragmentos en los que el ritmo y las notas son muy similares, destacando la frase "I Want It, I Got It", que supuestamente tendría origen en el tema del rapero "You Need it, I Got It".

Anteriormente se publicó que Grande pagaría ya el 90 por ciento de los beneficios de ese tema a los compositores de "My Favorite Things", la conocida canción de la película The Sound Of Music que utiliza como base para su tema, en esta ocasión, de forma autorizada y acreditada.

A continuación te dejamos ambos temas para que juzgues por ti mismo:

Ariana Grande - 7 Rings

DOT - "You Need it, I Got It"

Con información de Quién.