Rápidos y furiosos 10 recibe calificación de la crítica y la audiencia

Fast X o Rápidos y furiosos 10 llegó a las salas de cine en la mayoría de los mercados de todo el mundo el 19 de mayo, las expectativas eran altas considerando que Universal Pictures la anunció como el inicio del final para la franquicia principal protagonizada por Vin Diesel en su papel como Dominic "Dom" Toretto.

La undécima entrega en general de la saga “Fast & Furious” y la décima de la historia principal inició con un 53% de aprobación en el conceso de la crítica de medios especializados de EUA según el Rotten Tomatoes lo cual califica al proyecto como “podrido” y la calificación de la audiencia en el sitio es del 87%, en el CinemaScore obtuvo una B+, por lo que aunque se anticipa un estreno fuerte en taquilla, es incierto el mantenimiento que pueda tener en las proximás semanas.

#FastX is currently Rotten at 53% on the Tomatometer. https://t.co/pPRLNSqgLe — Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) May 19, 2023

Louis Leterrier es el director de Fast X, la historia fue elaborada por Dan Mazeau, Justin Lin y Zach Dean y cuenta con un amplio reparto estelar además de Diesel participan Michelle Rodríguez, Tyrese Gibson, John Cena, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, entre otros, además se añadieron Brie Larson, Daniela Melchior, Jason Statham, Charlize Theron y Jason Momoa como el villano Dante, el actor de Aquaman fue quien recibió los comentarios más favorables del elenco siendo un antagonista en general elogiado.

Rápidos y Furiosos 10 originalmente fue anunciada como la primera de dos partes para el final de la franquicia no obstante recientemente Vin Diesel dejo entrever que podría haber una doceava película, para completar una última trilogía, esto no está confirmado por Universal quien quizá espere los resultados en cuanto a la recaudación de taquilla para tomar una decisión de lo que pasará con la saga principal y los spin off pendientes uno protagonizado por las mujeres de la saga y una secuela de Hobbs and Shaw con The Rock.